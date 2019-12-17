Поезда по новой эстакаде в сторону Балашихи хотят пустить в начале 2020 года

Движение поездов по новой эстакаде на станции Реутово в сторону Балашихи запланировано запустить в первом квартале 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Развязку стоят, чтобы исключить перекрестное движение в районе эстакады и обеспечить развитие пригородного сообщения в Балашиху.

На станции Реутово Горьковского направления МЖД продолжается строительство железнодорожной развязки, которая разведет потоки поездов и увеличит пропускную способность линий железной дороги как в сторону Балашихи, так и Железнодорожного, Орехово-Зуева и Владимира.

Уже завершена установка пролетных строений эстакады для поездов по направлению из Москвы, проводится укладка пути. Запустить движение поездов по эстакаде в сторону Балашихи планируют в первом квартале 2020 года.

Также продолжаются работы в рамках строительства второй очереди — сооружается второй съезд с эстакады, предназначенный для поездов, следующих из Балашихи в Москву. Кроме этого, ведутся работы по строительству второго главного пути на участке Реутово — Балашиха. Второй путь увеличит пропускную способность на участке и позволит запустить дополнительные пригородные поезда между Москвой и Балашихой. Завершить строительство эстакады и укладку второго пути планируют до конца 2020 года.