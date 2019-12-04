Пассажиры торопятся занять свои места, но их хватит на всех. «Иволга» подросла — и вместо семи вагонов у нее теперь 11. На маршруте МЦД-1 теперь ездят увеличенные составы. Причем это случилось раньше запланированных сроков.

По словам пресс-секретаря Центральной пригородной пассажирской компании Софьи Поповой, такое решение было принято совместно с ОАО «РЖД». Изначально планировалось увеличение составов с 9 декабря, но благодаря плодотворному сотрудничеству удалось сделать это с 2 декабря.

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На втором новом железнодорожном маршруте — МЦД-2 — поездам добавили вагоны еще в конце ноября. Увеличение составов на обеих ветках позволит в течение дня перевозить на миллион пассажиров больше.

«Иволги» ездят каждые полчаса. Это российская разработка, теплая и тихая. А еще комфортная. В новом поезде удобно зарядить телефон — на стенах и между сидениями есть USB-разъемы, для техники помощнее — розетки.

А еще в новой «Иволге» нет тамбуров, поэтому очень удобно при необходимости переходить из вагона в вагон.

По 8 декабря включительно проезд по МЦД бесплатный, а за пересадку на поезда МЦК или метро придется заплатить. С 9 декабря пересаживаться можно будет бесплатно, но для этого необходимо перепрограммировать карту «Тройка». Сделать это можно в кассе метрополитена, в билетных автоматах или желтых информационных терминалах. С МЦД можно пересесть на МЦК и метро бесплатно за 90 минут.

Главное — не забывать прикладывать карту к валидатору на выходе, иначе ее заблокируют. Кстати, пассажиры чаще и активнее стали пользоваться поездами МЦК. С начала года, по сообщению издания «Вечерняя Москва», пассажиропоток увеличился на 14%.