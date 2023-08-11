Подмосковье 11 августа 2023, 03:00 Поезда дальнего пригорода Казанского направления будут ходить по новому расписанию с 15 августа Минтранс Подмосковья

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Поезда дальнего пригорода Казанского направления будут ходить по новому расписанию с 15 августа — у них изменится время отправления. Об этом сообщили в региональном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.

До этого момента специалисты проведут технические испытания, проверят безопасность, а также протестируют работу диаметральных поездов и поездов Казанского и Ленинградского направлений. В это время рейсы по полному маршруту D3 будут выполняться без пассажиров.

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Перед поездкой жителей Подмосковья просят уточнять расписание на сайте или в мобильном приложении перевозчика.

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