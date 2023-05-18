Подмосковье 18 мая 2023, 15:14 Поезда «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево изменят расписание в конце мая «Аэроэкспресс»

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Расписание поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево изменится 20-21 и 27-28 мая. Корректировки произойдут из-за ремонта на железной дороге. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на «Аэроэкспресс».

В названные дни интервалы отправления составов вечером увеличатся.

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«Часть рейсов проследует некоторые станции на участке от Одинцово до Белорусского вокзала без остановок. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро „Ховрино“», — уточнили в министерстве.

Транспорт будет стартовать в аэропорт каждые 15 минут с 05:50 до 00:05, из аэропорта — с 06:28 до 00:43. Поездка займет около 20 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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