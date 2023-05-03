Подмосковье 03 мая 2023, 16:58 Поэтов из Подмосковья пригласили на международный конкурс памяти Владимира Высоцкого

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Авторы из Московской области смогут принять участие в международном поэтическом конкурсе «Я только малость объясню в стихе», посвященном памяти Владимира Высоцкого. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Прием заявок стартовал 1 мая. Для участия нужно опубликовать свои стихи и анкетные данные на странице сообщества.

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Конкурс будет проходить в три этапа, а финал марафона подведут 24 января следующего года в Новосибирске. Победители получат награды, а их стихи включат в итоговый сборник проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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