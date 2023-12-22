Подмосковье 22 декабря 2023, 14:40 Поэтический вечер прошел в Центральной библиотеке в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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«Гаврилинские чтения» прошли в Центральной библиотеке имени Виктора Гаврилина в Солнечногорске. Участниками конкурса чтецов стали 29 человек из Солнечногорска, Бийска, Саратова и Курской области.

Поэтическое мероприятие проходит в округе в память о члене Союза писателей России Викторе Гаврилине. Участники конкурса направили аудио и видеозаписи стихов поэта в собственном исполнении. Выступления оценивали поэты литературных объединений Солнечногорска и Клина, а также сотрудники местной районной библиотеки.

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«Основная цель конкурса — популяризация творчества поэта Виктора Петровича Гаврилина. На территории Солнечногорска „Гаврилинские чтения“ проходят уже в девятый раз. В планах развивать данный проект не только на территории округа, но и по всей России, чтобы еще больше людей смогли познакомиться с творчеством поэта», — рассказала директор Солнечногорской межпоселенческой районной библиотеки Василина Забелина.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Всем участникам конкурса вручили награды — сертификаты, дипломы и грамоты.

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