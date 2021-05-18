Поэтический марафон пройдет в библиотеках Подмосковья

В подмосковных библиотеках прозвучат стихи поэтов Московской области. Поэтический марафон «Навигатор» пройдет в регионе с 21 по 23 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Поэтический марафон «Навигатор» приурочили ко Дню славянской письменности и культуры. Он стартует 21 мая и продлится все выходные до 23 мая. В библиотеках Подмосковья и на открытых площадках 63 округов все желающие прочитают стихи подмосковных поэтов.

Главная цель мероприятия — рассказать о подмосковных поэтах, об их видении региона.

Библиотеки станут «навигаторами» по поэтической жизни региона. В марафоне примут участие поэты, издатели, исследователи, участники литературных объединений. Программу разработали для жителей всех возрастов. Интересно будет и взрослым, и детям.

Некоторые мероприятия «Навигатора» пройдут в социальных сетях. Все желающие могут публиковать фото и видео со стихами подмосковных поэтов и ставить хештеги акции: #навигаторпоэзии и #поэзияМО.

Организовала марафон Московская губернская универсальная библиотека.