Поэтический концентрат. Фестиваль стихов в Муранове собрал сотни зрителей

В Московской области сотни людей приехали послушать стихи на фестиваль «Проект: ПОЭТ», который прошел в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева. Организаторы не ожидали увидеть на мероприятии такое большое количество гостей.

Подмосковные музеи все меньше походят на здания, в которых что-то хранится для потомков, и все больше — на арт-пространства, в которых можно не только сделать красивое селфи, но и почитать стихи собственного сочинения. В субботу на новый фестиваль «Проект: ПОЭТ» приехали сотни людей, чтобы послушать стихи.

Организаторы не ожидали такого ажиотажа, ведь это слишком нишевое и специфическое направление. Однако в этот день вся территория вокруг сцен была забита публикой. Мероприятие изначально задумывалось как эксперимент. И он действительно удался.

Кто-то приехал специально на фестиваль, а кто-то уже давно запланировал экскурсию, и оказался в гуще событий. Все оказались безумно рады, что музеи становятся чем-то большим, да и любовь к поэзии не отнять.

Формат открытого микрофона и выступление перед сотней зрителей с большой площадки оказались непривычными не только для молодых поэтов и чтецов, и но и для мэтров.

Известная поэтесса Вера Полозкова поделилась своими впечатлениями.

«Стоит только оглянуться, эти люди приехали просто стихи послушать. С детьми, семьями, с друзьями. Огромными кланами. Я сама в шоке, честно говоря, потому что я сама не очень знала, что увижу, когда я приеду. Это челлендж. Такого события еще не было. И я в изумлении, растерянности и радости нахожусь», — призналась Полозкова.

Поэт Сергей Пароходов рассказал, что ему очень нравится метафора, что стихи проникают в душу, как семя в благодатную почву.

«Стихи — это концентрат литературно-художественной речи, языка. В малой форме заключается огромное количество смысла, потому что он упакован как в слова, так и между слов», — сказал поэт.