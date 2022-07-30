Поэтический фестиваль провели в усадьбе Мураново

Проект «Поэт» впервые вышел на широкого зрителя в прошлом году. Спустя год в усадьбе Мураново снова читают стихи, но и публики, и поэтов теперь больше.

Более тысячи зрителей всех возрастов съехались в дворянскую усадьбу, чтобы услышать поэтов-современников и чтецов.

«Вот такие вечера поэзии, они возвращают нас в реальность, заставляют задуматься о важных жизненных вещах. О жизни, о любви, о взаимоотношениях между родителями и детьми», — отметила поэтесса Анна Егоян.

«У людей очень много переживаний. С одной стороны — хочется абстрагироваться, отвлечься от всего этого и просто побыть наедине со своими мыслями, но парадокс в том, что побыть наедине со своими мыслями получается больше в большом зале, где автор читает со сцены. играет громкая музыка, чем в тишине дома. Мы как будто здесь себя слышим лучше. Потому что в разных стихотворениях слышим нужные нам мысли, нотки и настроения и получаем такую негласную поддержку», — поделился поэт Георгий Аланский

Директор музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева» Александр Богатырев рассказал о том, что такие мероприятия привлекают в усадьбу все больше и больше людей.

«Туристический поток, с которым нам тоже непросто, мы справляемся. Но тем не менее именно для этого мы и служим культуре», — подчеркнул Богатырев.

Ранее жители городского округа Пушкино, принявшие участие в акции «Свеча памяти» 22 июня, установили рекорд, который позднее признали на всероссийском уровне. Они выложили на асфальте медаль из 22 тысяч огней.