Подмосковье 20 апреля 2023, 16:07 Поэтический фестиваль пройдет в аэропорту Шереметьево Международный аэропорт Шереметьево

Читать 360tv в

В аэропорту Шереметьево пройдет ежегодный поэтический фестиваль «Литературный рельс». Мероприятие состоится 20 апреля в 18:00 в терминале В.

Вначале перед зрителями выступит Академический хор Московского метрополитена под управлением Бориса Тараканова.

Реклама

В этот вечер чтецами станут опытные поэты, дети, работники метро и аэропорта, а также начинающие артисты. Зрители услышат произведения Матусовского «С чего начинается Родина», Окуджавы «Трамваи» и стихотворения собственного сочинения выступающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о сайте welcome.mosreg.ru,с помощью которого можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».