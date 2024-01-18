Подмосковье 18 января 2024, 13:52 Поэтессу из Богородского округа Наталью Утенкову отметили на литературной премии Ксения Пашуто

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Наталья Утенкова из Ногинска стала дипломантом литературной премии имени Роберта Рождественского. Ее отметили за книгу стихов «Дерево растет из неба».

Стихи и прозу Наталья пишет с детства. В книгу «Дерево растет из неба» вошли произведения, написанные в период с 2009 по 2023 год. Это 15 лет активного творчества.

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«Отбирала произведения определенной тематики, настроения. Это именно книга стихов, а не сборник. Если прочитать ее от начала до конца, то человек проходит по некой тропинке, смысловому коридору. Здесь даже то, как расставлены произведения, влияет на восприятие», — говорит автор.

Подать заявку на престижную литературную премию помогла руководитель ногинского литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова.

«Я очень благодарна Елене за поддержку. Ранее я уже участвовала в премии со своей первой книгой, но тогда мою работу не отметили. В этот раз стала дипломантом, это очень приятно. Рассказали, что члены жюри хвалили мои стихи, отметили, что у меня есть свой стиль, собственный голос. Это очень ценно для меня», — рассказала Наталья Утенкова.

В ближайших планах поэтессы — провести творческий вечер и писать дальше.

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