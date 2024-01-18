18 января 2024, 13:52
Поэтессу из Богородского округа Наталью Утенкову отметили на литературной премии
Наталья Утенкова из Ногинска стала дипломантом литературной премии имени Роберта Рождественского. Ее отметили за книгу стихов «Дерево растет из неба».
Стихи и прозу Наталья пишет с детства. В книгу «Дерево растет из неба» вошли произведения, написанные в период с 2009 по 2023 год. Это 15 лет активного творчества.
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«Отбирала произведения определенной тематики, настроения. Это именно книга стихов, а не сборник. Если прочитать ее от начала до конца, то человек проходит по некой тропинке, смысловому коридору. Здесь даже то, как расставлены произведения, влияет на восприятие», — говорит автор.
Подать заявку на престижную литературную премию помогла руководитель ногинского литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова.
«Я очень благодарна Елене за поддержку. Ранее я уже участвовала в премии со своей первой книгой, но тогда мою работу не отметили. В этот раз стала дипломантом, это очень приятно. Рассказали, что члены жюри хвалили мои стихи, отметили, что у меня есть свой стиль, собственный голос. Это очень ценно для меня», — рассказала Наталья Утенкова.
В ближайших планах поэтессы — провести творческий вечер и писать дальше.
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