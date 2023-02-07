Подмосковье 07 февраля 2023, 17:00 Поэтапный ремонт в поликлинике в Нахабине завершили на 70%

Читать 360tv в

В поселке Нахабино в Красногорске продолжается ремонт поликлиники. Сейчас строители завершили его на 70%. Модернизация проходит в рамках областной программы «Поликлиника: перезагрузка».

«Все демонтажные и монтажные работы завершены. Малярные работы завершены на 80%, идет подготовка под финишную покраску стен», — сообщил прораб проекта Дмитрий Мунтяну.

Реклама

Он заверил, что на третьем этаже положили 70% плитки, на втором — 90%. Ежедневно на объекте работают порядка 30 человек.

Реклама

Заведующая поликлиникой Евгения Звенигородская рассказала, что год назад первая и вторая городские больницы объединились в Красногорскую. Поликлиника № 4 в Нахабине является ее филиалом. По словам медика, ремонт в здании проводят поэтапно.

После модернизации на втором этаже расположат терапевтическое отделение, блок вакцинации с вакцинохранилищем и процедурный кабинет. Рядом будут находится кабинеты узких специалистов для взрослых.

Этажом выше будет акушерско-гинекологическое подразделение. В нем посменно будут принимать шесть акушеров-гинекологов. В их кабинеты установят аппараты УЗИ, два кольпоскопа и один для кардиотокографии. По соседству расположится стоматологический блок.

Во время ремонта прием пациентов в поликлинике продолжился на четвертом и пятом этажах. Также в медучреждении проводят вакцинацию желающих.

«Для удобства прикрепленного населения терапевт и педиатр проводят приемы на территории медицинского пункта по адресу: улица Красноармейская, 44», — пояснила Звенигородская.

По программе «Поликлиника: перезагрузка» готовят к открытию медпункты в жилых комплексах «Малина» и «Красногорский квартал».

Звенигородская напомнила, что в Подмосковье ликвидировали все городские номера поликлиник. Теперь их перевели на общий номер «122».

«Для удобства жителей поселка мы по собственной инициативе создали два чата в Telegram „Нахабино дети“ и „Нахабино. Взрослое отделение“. В режиме онлайн в будни все врачи-специалисты, терапевты, педиатры, администраторы оперативно отвечают на все вопросы граждан», — добавила Звенигородская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».