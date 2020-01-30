Поэт-любитель из Ногинска получил губернаторскую стипендию. Он выпустит сборник стихов о войне

Таможенник и одновременно поэт из Богородского городского округа Сергей Кузнецов получил стипендию губернатора. А вместе с ним и еще четверо жителей Московской области. Поэт планирует потратить деньги на выпуск сборника стихов о войне.

Сергей рассказывает, что рифмы приходят случайно.

«Вот снится мне стихотворение. Прямо четверостишия друг за другом, ровные все, классные. Проснулся, думаешь: сейчас запишу! Ага, полчасика еще полежу, и все — до свиданья! 2-3 строчки вспомнил, и думаешь: где же тот мой любимый сон? Но говорят, Пушкин писал во сне тоже», — рассказал поэт.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей Кузнецов — член Союза писателей России, и губернаторскую стипендию он получил на издание сборника стихов «Ты живым вернись». Он будет посвящен войне. Идея появилась, когда год назад поэты из объединения «Лира» ставили одноименный спектакль.

После спектакля решили, что стихи непременно надо напечатать. В сборник войдет около 150 произведений трех десятков авторов. Часть стихов написал сам Сергей Кузнецов. Они посвящены войне и его деду, который воевал на Курской дуге.

Не все строки Сергей посвящает войне. Он любит природу, пишет лирические стихи о любви.

Стипендия на издание сборника стихов «Ты живым вернись» дается на один год. Общая сумма — около четверти миллиона рублей. Стипендию Сергею 31 января вручит Андрей Воробьев.