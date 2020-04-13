Поджоги обернутся штрафом. В Солнечногорске взяли на контроль противопожарный режим

Солнечногорские инспекторы начали патрулировать все лесные участки и общественные места, строго проверяя соблюдение противопожарного режима. Сжигать сухую траву категорически запрещено.

Рейды стали проводить регулярно. Особый противопожарный режим ввели в Московской области до 30 апреля по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Надзорные ведомства предупреждают жителей о возможном наказании за нарушение правил. Штрафы получили уже двое. Им придется заплатить по две тысячи рублей. А одна местная организация отдаст 15 тысяч.

О системе штрафов рассказал сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечногорску Владислав Медведев.

Составляются административные протоколы. Гражданам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 , юридическим — от 20 до 40 Владислав Медведев.

С начала года в Солнечногорском округе произошло 202 пожара. При этом 70 из-за возгорания сухой травы и мусора. В восьми случаях результатом стали лесные пожары.

Поджоги травы в Подмосковье

По неосторожности человека в Подмосковье ежедневно тушат до 200 поджогов травы. Если жители не начнут это пресекать, ситуация может обернуться бедствием. МЧС России по региону призывает людей к ответственному отношению.

При сильном ветре огонь способен быстро распространиться как на лесной фонд, так и жилые дома. Боевые подразделения МЧС совместно с другими службами регулярно проводят рейды для выявления нарушителей.

За помощью можно обратиться в службу спасения по телефону 112, в МЧС по телефонам 01 или 101 или по телефону доверия 8 (498) 505-41-70.