Поджигателя задержали с поличным в лесу Подмосковья

В минувшие выходные сотрудники лесной охраны в Подмосковье поймали поджигателя, который нарушил все правила пожарной безопасности. Им поступило сообщение о том, что в лесу обнаружена дымовая точка. Речь шла о районе Лужники Белопесоцкого филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес». На место, где могло быть потенциальное возгорание, сразу же выехали специалисты.

Старшие участковые лесничие Виктор Кутовой и Алексей Ходаков вскоре обнаружили источник задымления — виновником оказался местный житель, начавший обжигать оплетку кабеля на территории лесного фонда.

Нарушитель заметил, что его собираются поймать, и попробовал скрыться. Но лесничие не позволили этого сделать — они перекрыли дорогу машинами с двух сторон. На место сразу же вызвали полицию, правоохранители смогли установить личность нарушителя.

«Такие инциденты у нас наблюдаются нечасто. Но наработанная практика оперативного реагирования на возгорания позволяет быстро прибывать на место — в пожароопасный сезон лесничие всегда наготове и выезжают на проверку сообщений дежурного в любой момент», — сообщил заместитель директора филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов напомнил, насколько важно соблюдать пожарную безопасность при нахождении в лесу. В этом году власти решили повысить штрафы за нарушение норм поведения. Они считают, что если взыскания будут более весомыми, едва ли кому-то захочется попасть под штраф снова. Жителям Подмосковья также напомнили, что если они заметили возгорание, нужно сразу же позвонить по единому номеру 112 или же по телефону 8 (800) 100-94-00.