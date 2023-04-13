Подмосковье 13 апреля 2023, 11:09 Подземный пешеходный переход отремонтируют в Солнечногорске к лету Евгения Герасимова

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Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода продолжается в Солнечногорске. Его полностью модернизируют к лету этого года.

В переходе восстановят потолок, стены и пол, на лестницах установят пандусы, а также обновят остекление. Объект будет закрыт для пешеходов с 24 апреля по 19 июня. Жители смогут пользоваться надземным переходом, который находится в ста метрах, рассказал начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов.

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«На сегодняшний день мы завершаем работы по устройству пандусов, и у нас появилась необходимость полностью закрыть пешеходный переход», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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