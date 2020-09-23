23 сентября 2020, 14:21
Подземный пешеходный переход открыли в Мытищах на платформе Перловская
Новый подземный пешеходный переход открыла на станции Перловская в подмосковных Мытищах. Он связал между собой улицы Селезнева и Первую Вокзальную и заменил существующий одноуровневый переход.
Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Тоннель заменил существующий одноуровневый переход. Пассажиры и жители теперь могут переходить через железную дорогу самого интенсивного направления столичной магистрали без выхода на путиПресс-служба МЖД.
Новый пешеходный переход построили в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД». Работы проводили без остановки движения поездов.
Это третий пешеходный переход, который построили в Мытищах для безопасного перехода пассажиров через железную дорогу. До этого в городе открыли подземный переход на станции Мытищи, а также надземный переход, который появился на перегоне Мытищи — Подлипки.