Подземный пешеходный переход открыли в Мытищах на платформе Перловская

Новый подземный пешеходный переход открыла на станции Перловская в подмосковных Мытищах. Он связал между собой улицы Селезнева и Первую Вокзальную и заменил существующий одноуровневый переход.

Об этом сообщила пресс-служба МЖД. Тоннель заменил существующий одноуровневый переход. Пассажиры и жители теперь могут переходить через железную дорогу самого интенсивного направления столичной магистрали без выхода на пути Пресс-служба МЖД. Новый пешеходный переход построили в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД». Работы проводили без остановки движения поездов. Это третий пешеходный переход, который построили в Мытищах для безопасного перехода пассажиров через железную дорогу. До этого в городе открыли подземный переход на станции Мытищи, а также надземный переход, который появился на перегоне Мытищи — Подлипки.