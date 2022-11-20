Подмосковье 20 ноября 2022, 10:47 Подземный переход в Сергиевом Посаде оборудуют камерами видеонаблюдения Камеры наблюдения установят в подземном переходе Сергиева Посада для борьбы с вандалами Пресс-служба администрации города или района

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Подземный переход в Сергиевом Посаде у дворца культуры имени Гагарина оборудуют камерами видеонаблюдения. Ремонт перехода закончили на днях, и уже в процессе работ строителям приходилось постоянно смывать и закрашивать надписи и граффити, появлявшиеся на стенах и стеклах. Администрация Сергиево-Посадского городского округа решила бороться с вандалами технологично.

В переходе установят целых шесть камер наблюдения, чтобы охватить всю площадь: на каждом из четырех выходов разместят по камере, еще две будут снимать происходящее внутри. Таким образом можно будет запечатлеть лица тех, кто портит имущество.

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По итогам тестового периода примут решение о том, сколько камер нужно для обеспечения порядка на это территории.

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«В процессе мы оценим целесообразность и эффективность работы этих камер и поймем, есть ли смысл нам держать там шесть камер», — рассказала заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.