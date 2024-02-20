Подмосковье 20 февраля 2024, 16:02 Подземный переход улучшат на ж/д станции Перловская в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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На оперативном совещании в Мытищах обсудили безопасность на железнодорожных объектах округа. В текущем году планируют установку безопасных подземных площадок для пешеходов на платформе «Перловская» и улице Силикатная.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Мытищинском районе расположены пять железнодорожных платформ: «Перловская», «Тайнинская», «Строитель», «Челюскинская», «Трудовая» и станция «Мытищи». Здесь насчитывается пять подземных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Шесть железнодорожных переездов и пять разноуровневых мостов. Четыре одноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути. Все они оборудованы звуковым и световым сопровождением, змейками и настилами.

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Для безопасности на железнодорожных путях в округе создана рабочая группа по предупреждению травматизма граждан. Она активно контролирует качество обслуживания инфраструктуры. Выявленные недочеты передаются сотрудникам «РЖД» для устранения.

Напоминаем, что переход через железнодорожные пути в неположенном месте является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей. За посадку или высадку на ходу поезда, проезд на подножках или крышах вагонов, самовольная остановка поезда или самовольный проезд в грузовом составе, грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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