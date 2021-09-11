Подземный переход открыли на станции Подсолнечная в Солнечногорске

В Солнечногорске на станции Подсолнечная открыли подземный переход. Он соединил две части города и сделал подход к платформе безопасным и удобным для жителей. Местные его давно ждали. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Раньше жителям приходилось через железную дорогу перебираться по неудобному надземному переходу. Но теперь они смогут комфортно переходить дорогу. Участие в церемонии открытия приняли глава округа Виктор Родионов, замначальника Октябрьской железной дороги Игорь Сазонов и представители депутатского корпуса.

Источник фото: пресс-служба администрации Солнечногорска

В пресс-службе уточнили, что строительство перехода велось по бестраншейной технологии: это позволило выполнить работу без остановки движения поездов.

Ширина пешеходного тоннеля — четыре метра, длина — 82 метра, 26 метров из которых — тоннельная часть. Подземный переход оборудован наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан.

Накануне а Московской области установили первые 20 контейнеров для вторичного сырья нового образца. Они появились в Солнечногорске и Люберцах. Заменять контейнеры в области начали 1 сентября.