Подмосковье 10 марта 2023, 14:59 Подземный переход на улице Октябрьской революции в Коломне капитально отремонтируют к осени

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Специалисты «Мосавтодора» приступили к капитальному ремонту подземного перехода на улице Октябрьской революции в Коломне. В Минтрансе Подмосковья отметили, что работы планируют завершить уже осенью.

«Сейчас идут подготовительные работы — устраивают производственные площадки, готовят строительную технику и материалы, а также переустраивают коммуникации», — сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Во время капитального ремонта демонтируют металлические перила и плитку. Специалисты построят новые лестничные марши и площадки, убрав старые конструкции. Также будут отремонтированы стены и потолки во входных группах, тоннеле и служебных помещениях. На заключительном этапе будут выполнены работы по облицовке стен и строительству крыши над входными группами.

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Подземный участок на улице Октябрьской революции закрыли в 2020 году, а для жителей обустроили наземный пешеходный переход.

Общественные территории продолжают преображать в Подмосковье. Для этого не только меняют облик скверов и парков, но и создают условия для развития малого бизнеса. Об этом ранее заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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