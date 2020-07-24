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    24 июля 2020, 18:50

    «Сложно было маломобильным жителям». Подземные тоннели с пандусами появятся на железной дороге в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина , Артем Мельников

    Подземные тоннели появятся на двух железнодорожных станциях Солнечногорска. Возведут их до конца года. Это облегчит переход через пути маломобильным жителям и пенсионерам. Такие конструкции сделают на платформах Поварово-1 и Подсолнечная.
    «Сложно было маломобильным жителям». Подземные тоннели с пандусами появятся на железной дороге в Солнечногорске | Изображение 1

    По словам главы округа Владимира Слепцова, старт работе дали еще в 2019 году при поддержке губернатора. Он подчеркнул, что надземному переходу через станцию Подсолнечная уже более 60 лет.

    Он давно требовал модернизации. Особенно сложно попасть с одной стороны города на другую пожилым и маломобильным людям

    Владимир Слепцов.
    «Сложно было маломобильным жителям». Подземные тоннели с пандусами появятся на железной дороге в Солнечногорске | Изображение 2

    На Подсолнечной возведут тоннель, длина которого составит 82,3 метра, а ширина — четыре. Здесь предусмотрят наклонные подъемные платформы и пандусы.

    Действующий на станции надземный переход демонтируют. Но здесь сохранят две водонапорные башни XIX века Николаевской железной дороги. Это исторические части архитектурного стиля первой стальной магистрали страны.

    «Сложно было маломобильным жителям». Подземные тоннели с пандусами появятся на железной дороге в Солнечногорске | Изображение 3

    На станции Поварово-1 длина перехода составит 55 метров — 33 из них займет тоннельная часть.

    А ранее стало известно, что в Солнечногорске появится бассейн для измерения громкости кораблей. Чрезмерно шумным судам запретят выходить на воду. Фундамент торжественно заложили на территории ВНИИФТРИ.

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