«Сложно было маломобильным жителям». Подземные тоннели с пандусами появятся на железной дороге в Солнечногорске

Подземные тоннели появятся на двух железнодорожных станциях Солнечногорска. Возведут их до конца года. Это облегчит переход через пути маломобильным жителям и пенсионерам. Такие конструкции сделают на платформах Поварово-1 и Подсолнечная.

По словам главы округа Владимира Слепцова, старт работе дали еще в 2019 году при поддержке губернатора. Он подчеркнул, что надземному переходу через станцию Подсолнечная уже более 60 лет.

Он давно требовал модернизации. Особенно сложно попасть с одной стороны города на другую пожилым и маломобильным людям Владимир Слепцов.

На Подсолнечной возведут тоннель, длина которого составит 82,3 метра, а ширина — четыре. Здесь предусмотрят наклонные подъемные платформы и пандусы.

Действующий на станции надземный переход демонтируют. Но здесь сохранят две водонапорные башни XIX века Николаевской железной дороги. Это исторические части архитектурного стиля первой стальной магистрали страны.

На станции Поварово-1 длина перехода составит 55 метров — 33 из них займет тоннельная часть.

А ранее стало известно, что в Солнечногорске появится бассейн для измерения громкости кораблей. Чрезмерно шумным судам запретят выходить на воду. Фундамент торжественно заложили на территории ВНИИФТРИ.