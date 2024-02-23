Подмосковье 23 февраля 2024, 15:38 Подвиги российских солдат вспомнили в Химках стихами и песнями на патриотическом концерте Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В микрорайоне Фирсановка городского округа Химки прошел патриотический концерт на базе местного Дома культуры. Мероприятие собрало воспитанников учреждения, которые с энтузиазмом исполнили военные песни и стихи, посвященные героям России.

Депутат городского округа Химки Алексей Федоров приветствовал участников и гостей концерта, выразив особую благодарность ветеранам и военнослужащим. В своем обращении он подчеркнул значимость памяти о военной истории страны и выразил поддержку химчанам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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Особое внимание уделили недавно открытому на базе Дома культуры центру патриотического воспитания. Алексей Федоров отметил активную роль общественников, депутатов и жителей города в развитии этого направления.

Владислав Мирзонов, муниципальный депутат, в свою очередь, подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи и рассказал о различных формах работы с подрастающим поколением в Химках. Благодаря экскурсиям, концертам, встречам с ветеранами и участниками спецоперации, дети получают возможность узнать больше о своей Родине и ее героях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Подмосковья за поддержку.

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