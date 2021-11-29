«Подвиг в сердце и памяти». Воробьев анонсировал мероприятия в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск

В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 80-летию начала контрнаступления советских войск. На совещании с зампредами правительства региона губернатор Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность патриотической идеологической работы.

«Наша задача — и я прежде всего обращаю внимание системы образования, воспитателей, — чтобы наши дети в школах это событие, эту дату, этот подвиг тоже хранили и в сердце, и в памяти», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что 80-летие начала контрнаступления советских войск в Великой Отечественной войне отмечают 5 декабря. Все жители прекрасно понимают, какой подвиг совершили советские солдаты и какой ценой им досталась победа. Он также отметил, что 1 мая 1944 года подписали указ, который учредил медаль «За оборону Москвы» в честь контрнаступления.

«У нас пройдет ряд мероприятий, которые направлены на то, чтобы наше подрастающее поколение и мы сами ни в коем случае не забывали, чтили и ценили подвиг наших дедов, прадедов, дорогих ветеранов. Поэтому я хотел бы сегодня еще раз обратить внимание всех на важность этой патриотической идеологической работы», — заключил глава региона.