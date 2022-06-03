Подвиг пограничников увековечили в Серпухове

В День пограничника заложили капсулы с землей из мест героического подвига советских пограничников.

В праздничные дни у памятника защитникам Родины в Серпухове всегда многолюдно. Военнослужащие запаса и ветераны собираются здесь, чтобы пообщаться и вспомнить о том, как проходили службу.

В этом году праздник получился особенным. В основание монумента заложили капсулы памяти с землей из мест героических подвигов советских пограничников.

Остров Даманский, Курская дуга, хребет Мустатунтури, 12-я погранзастава в Таджикистане — отсюда была привезена земля, которую ветераны погранвойск заложили в капсулы. Помогали пограничникам ученики школы № 17 Серпухова.

«Само мероприятие по закладке земли — это очень важно не только для действующих пограничников, но и для нашей молодежи, которая должна учиться на примерах. В том числе пограничников Серпухова», — сказал член президиума координационного совета российского Совета ветеранов пограничной службы Павел Пафнутьев.

Дубликаты капсул памяти передадут местной школе. Там планируют организовать Музей пограничной службы.

«Это очень важное и значимое мероприятие, которое позволяет воспитывать наше будущее поколение в духе патриотов — защитников Отечества. Примером являются те герои, которые отдали жизни в защиту нашей великой Родины. Отдельное спасибо нашей ветеранской организации города Серпухова воинов-пограничников, которые приняли активное участие в организации данного мероприятия», — подчеркнул глава Серпуховского городского округа Сергей Никитенко.