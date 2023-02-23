23 февраля 2023, 20:32
Подвиг Александра Матросова реконструировали возле храма ВС РФ в Одинцове
Подвиг стрелка Александра Матросова реконструировали в Одинцове. Мероприятие состоялось возле Главного храма Вооруженных сил России.
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Активисты воспроизвели бой 1943 года возле села Чернушки в Псковской области. Сначала русские солдаты атаковали позиции противника, чтобы уничтожить склад боеприпасов. Затем они были вынуждены отступить, оставив тот самый дот, ради захвата которого отдал свою жизнь 19-летний Александр Матросов.
Реконструкция боя впечатлила зрителей. Участники стреляли из пулеметов, были слышны мощные взрывы, в битве участвовала конная разведка, над ними пролетел беспилотник в виде советского истребителя.
После завершения постановки пиротехники проверили поле на безопасность. После этого зрители смогли сфотографироваться на фоне реквизита и собрать гильзы от пулемета на память.
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Одинцово
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