Итоги работы движения «Юнармия» подвели в Подмосковье

В среду, 1 декабря, в Доме Правительства Московской области прошло собрание участников и начальников штабов движения «Юнармия» Подмосковья. На нем наградили тех юнармейцев, которые показали отличные результаты в 2021 году. Призами отметили и их руководителей.

В подмосковной «Юнармии» принимают участие более 37 тысяч детей. Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе отметила, что движение стало для детей второй семьей, оно воспитывает у молодого поколения правильные ценности и жизненные ориентиры.

На мероприятии также присутствовал прославленный российский спортсмен, Олимпийский чемпион Александр Легков. Он является начальником регионального отделения «Юнармии» в Подмосковье.

«Очень горд тем, что представляю Московскую область на таком высоком уровне. Подмосковье является главным регионом и одним из лучших с точки зрения развития движения. В настоящий момент нам удалось создать единую систему взаимодействия, в которой местные власти, органы военного управления и общественные организации работают сообща», — рассказал Легков.

Самых ярких активистов движения отметили специальными почетными знаками «Юнармейской доблести». Само движение было запущено на территории Подмосковья в 2016 году. В этом году в регионе откроется пятый дом «Юнармии». Он разместится в Сергиево-Посадском городском округе. Дату открытия приурочат к 5 декабря — в этот день будет отмечаться 80 лет с начала контрнаступления армии СССР в битве под Москвой.

Первый дом движения открыли в 2019 году в Богородском округе. В таких центрах подростки могут принять участие в самых разных мероприятиях: военно-патриотической направленности, соревнованиях по физкультуре и подготовке, занятиях по робототехнике или в лекциях на тематических встречах.