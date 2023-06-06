06 июня 2023, 23:24
Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» наградили в Подмосковье
Церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений состоялась в Межрегиональном центре компетенций — Техникуме имени С. П. Королева. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Участники состязания представили 53 направления, среди которых малярное дело, электромонтаж, дизайн и другие. В соревновании за победу боролись квалифицированные специалисты и преподаватели колледжей. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн поздравил гостей мероприятия, а 10 лучшим конкурсантам вручили благодарственные письма от ведомства.
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Победителем этапа стала преподаватель специальных дисциплин Губернского колледжа Ирина Борзова. Педагог представит Московскую область на всероссийском конкурсе в Туле в октябре этого года.
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