Подведены итоги первой недели сельскохозяйственной микропереписи в Подмосковье

За первую неделю сельскохозяйственной микропереписи в Московской области переписчики обошли более 180 тысяч хозяйств, что составляет 25% от общего числа объектов. Об этом сообщил глава Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский.

Переписчики обошли 183 тысячи личных подсобных и фермерских хозяйств, а также объектов индивидуальных предпринимателей. Это четверть от общего числа респондентов, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Наиболее активное участие в микропереписи приняли владельцы хозяйств в Раменском и Дмитровском городских округах, а также в Солнечногорске и Ступине.

«Переписчики отмечают доброжелательность жителей Подмосковья. Доля отказов составляет менее 2%», — рассказал Воскресенский.

Микроперепись стартовала 1 августа. В 2021 году она затронет 755 тысяч объектов, из них 733 тысячи — личные подсобные хозяйства, 15,7 тысячи — некоммерческие товарищества, 2,6 тысячи — фермерские хозяйства, и еще 3,6 тысячи ИП — сельскохозяйственных организаций. Перепись будет проходить на территории каждого городского округа, она завершится 30 августа.