Подведены итоги конкурса «Лучший специалист юридической службы ВС РФ»

Завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы ВС РФ». Победителем стал капитан юстиции Евгений Бусыгин.

Конкурс проходил на базе Военного университета имени князя Александра Невского и состоял из двух этапов. Сначала проводились теоретические и практические соревнования. В них участвовали более 100 специалистов юридического профиля соединений, объединений и воинских частей ВС РФ. Во второй этап конкурса прошли 22 участника.

Финальная часть испытаний состояла из трех частей: конкурсанты решали тестовые задания по теоретическим вопросам, практическую проблемно-ситуационную задачу правового характера, а также состязались в красноречье по теме правовой направленности.

По итогам конкурса экспертная комиссия Министерства обороны определила победителя и лауреатов. Лучшим специалистом юридической службы ВС РФ стал капитан юстиции Евгений Бусыгин.

Второе место занял главный юрисконсульт отдела Южного регионального правления правового обеспечения Виктор Ляднов. Замкнула тройку лидеров старший помощник военного комиссара по правовой работе Военного комиссариата Магаданской области Людмила Пасичник.