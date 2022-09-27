Подмосковье 27 сентября 2022, 21:12 Поделиться Telegram

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Viber «Подтвердили стремление к миру». Воробьев — о ходе референдума в Подмосковье Губернатор Андрей Воробьев оценил результаты референдума в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Их жители только подтвердили стремление к миру.

«Жители Запорожья, Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик подтвердили свое стремление к миру, правде, справедливости и сделали решающий шаг по возвращению домой, в состав России», — сказал Андрей Воробьев.

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Губернатор Подмосковья подчеркнул, что люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за свое будущее, «несмотря на угрозы, фейки, обстрелы».

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«Их воля и мужество вызывают огромное уважение», — сказал глава региона.

В Московской области, добавил Андрей Воробьев, постарались создать комфортные условия для тех, кому пришлось покинуть свой дом и приехать в Подмосковье. Все они смогли принять участие в референдуме.

«У нас работали 23 участковых избирательных комиссии. Всем членам УИК хочу сказать спасибо. Голосование проходило на 11 участках в крупных округах, а также на выезде», — отметил губернатор Московской области.

Явку в Подмосковье Андрей Воробьев назвал ожидаемо высокой. Она составила 92,3%. За вступление в состав России свои голоса отдали порядка 84-85% граждан Запорожской и Херсонской областей, свыше 95% — ЛНР и ДНР.

«Теперь мы ждем решения нашего президента и Федерального собрания. Это очень важные и вдохновляющие перемены для всех нас», — заключил глава региона.

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