Важное 08 июля 2023, 00:40 Подтопления в Павшинской пойме в Красногорске ликвидировали Губернатор Воробьев сообщил о ликвидации подтоплений в Павшинской пойме в Красногорске РИА «Новости»

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В Красногорске сотрудники коммунальных служб оперативно ликвидировали подтопления в Павшинской пойме, которые начались из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Красногорске коммунальщики уже ликвидировали подтопления в Павшинской пойме. Мониторим остальные районы», — отметил глава региона.

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Воробьев уточнил, что в Коломне после дождя затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле. Подтопленной оказалась и площадь возле железнодорожной станции Голутвин.

«На месте работают 58 человек и 22 единицы техники», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

В оставшихся без электричества населенных пунктах округа, добавил Андрей Воробьев, специалисты стараются как можно скорее устранить аварии.

«Вокзал в Коломне работает в штатном режиме. Центральный проход к нему временно закрыли из-за подтопления территории», — предупредил глава Московской области.

Он пояснил, что попасть на вокзал можно через служебный проход, который находится с торца здания. Движение поездов на станции не останавливали.

Андрей Воробьев напомнил, что дорожные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Он действует в округах, где прошел ливень. Ситуацию под контроль взяли главы муниципалитетов.

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