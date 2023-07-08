Важное 08 июля 2023, 17:27 Подтопления в многоквартирных домах после сильного ливня устранили в Подмосковье Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В Подмосковье устранили все подтопления в многоквартирных домах после сильного ливня. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Как отметили в ведомстве, наибольшее количество ущерба вследствие непогоды зафиксировали в Раменском, Ступине и Коломне, где обнаружили 48 протечек кровли и три затопленных подвала. Специалисты ликвидировали засоры и негерметичность водостоков.

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Незначительные потопы в многоквартирных домах на юго-востоке Подмосковья устранят до 10 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ликвидации подтопления в Павшинской пойме в Красногорске.

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