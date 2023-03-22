Подмосковье 22 марта 2023, 15:39 Подтопления оперативно устранили в 1600 местах Подмосковья

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ГУСТ регулярно проводит инспекции чистоты в городских округах Подмосковья. Так, инспекторы выявили почти 2,2 тысячи территорий, которые были подтоплены из-за таяния снега.

«Оперативно откачать воду, прочистить водостоки и осушить территории получилось на 75% из них. Восемь городских округов уже справились на 100%: Пущино, Звездный Городок, Черноголовка, Электросталь, Молодежный, Лосино-Петровский и Серебряные Пруды», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Кроме того, более чем на 80% работы выполнили еще в 30 округах. Министр подчеркнула, что работы важно доделать в течение нескольких часов и не дожидаться ночных перепадов температур. На данный момент два округа отстают от графика. В Балашихе работы выполнены на 29%, в Раменском — на 42%.

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В ГУСТ отметили, что для предупреждения разлива воды во дворах и общественных пространствах требуется своевременно вывозить снег, а также очищать стоки от наледи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах.

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