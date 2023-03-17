17 марта 2023, 14:27
Подтопление у ж/д платформы Ильинская ликвидировали в Раменском
У железнодорожной платформы Ильинская в Раменском вечером 16 марта образовалось подтопление на проезжей части. Его уже ликвидировали, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Подтопление возникло из-за потепления и таяния снега. Специалисты «Мосавтодора» незамедлительно приступили к работе 16 марта, как только поступила информация о возникшей аварии.
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Службы Подмосковья следят за ситуацией на дорогах и оперативно приступают к устранению подтоплений в случае необходимости.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья работали в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Коммунальные аварии
Раменское
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