Подмосковье 17 марта 2023, 14:27 Подтопление у ж/д платформы Ильинская ликвидировали в Раменском Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Минтранс Подмосковья

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У железнодорожной платформы Ильинская в Раменском вечером 16 марта образовалось подтопление на проезжей части. Его уже ликвидировали, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Подтопление возникло из-за потепления и таяния снега. Специалисты «Мосавтодора» незамедлительно приступили к работе 16 марта, как только поступила информация о возникшей аварии.

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Службы Подмосковья следят за ситуацией на дорогах и оперативно приступают к устранению подтоплений в случае необходимости.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья работали в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий.

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