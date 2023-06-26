Подмосковье 26 июня 2023, 13:18 Подтопление подземного паркинга на улице Сукромка в Мытищах устранят к 10 июля

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Подтопление подземного паркинга на улице Сукромка у дома № 28Б в Мытищах устранят к 10 июля. Собственникам парковочных мест проведут перерасчет в связи с возникшими неудобствами.

Обнаружившие проблему жители разместили сообщения об этом в социальных сетях. Управляющая компания провела ремонт дренажного насоса в паркинге. Однако полностью устранить подтопление не удалось.

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Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив выехал на место, где встретился с представителями управляющей компании. Он объяснил, что проблемы с затоплением связаны с выходом из строя насосного оборудования, которое выводит грунтовые воды из нижнего этажа парковки в общий коллектор ливневой канализации.

«Управляющая организация произведет перерасчет за период, в который собственникам парковочных мест были доставлены неудобства», — отметил Иван Васильевич.

По словам представителя управляющей компании, со следующей недели специализированный подрядчик приступит к восстановлению насосного оборудования. Он завершит работу к 10 июля.

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