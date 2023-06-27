Подмосковье 27 июня 2023, 12:36 Подтопление паркинга устранят на улице Сукромка в Мытищах

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Управляющая компания «ПИК-Комфорт» приступила к устранению подтопления паркинга на улице Сукромка в Мытищах. Сейчас ведется откачка воды, а после специалисты приступят к ремонту дренажного оборудования.

Владельцы машиномест в подземной парковке дома № 28Б на улице Сукромка ждут, когда проблема с подтоплением будет устранена.

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«С прошлой пятницы управляющая организация „ПИК-Комфорт“ силами подрядчика приступила к работе по ликвидации подтопления паркинга. На текущий момент они проводят откачку грунтовых вод из дренажной системы, камеры и коллектора. После завершения данных работ специалисты произведут замену дренажных насосов, после чего подтопление будет ликвидировано», — рассказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мытищ Сергей Киселев.

По словам представителя управляющей компании «ПИК-Комфорт», проблему с подтоплением решат к 10 июля. Администрация городского округа Мытищи держит ситуацию на контроле.

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