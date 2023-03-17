17 марта 2023, 12:46
Подтопление на Осташковском шоссе в Мытищах ликвидируют в течение дня
Дорожники приступили к осушению большой лужи, образовавшейся на проезжей части Осташковского шоссе в связи с таянием снега. Подтопление ликвидируют в течение дня.
Из-за резкого таяния снега на проезжей части Осташковского шоссе в Мытищах образовалось подтопление. Минтранс Подмосковья сообщил, что службы уже приступили к осушению дороги. Воду откачивают насосами, проводят трубу к ливневой канализации.
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Работы будут продолжаться в течение дня. Водителей попросили с пониманием отнестись к работе спецтехники.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья работали в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий.
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