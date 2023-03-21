Подмосковье 21 марта 2023, 11:46 Подтопление на Осташковском шоссе ликвидировали в Мытищах

Читать 360tv в

По данным Минтранса Подмосковья, подтопление на Осташковском шоссе в Мытищах полностью ликвидировано. Дорожники устраняли проблему в течение нескольких дней.

В работах приняли участие специалисты «Мосавтодора» и администрации Мытищ. Воду откачали с дорожного полотна и проложили трубу к ливневой канализации. Заодно выполнили ямочный ремонт на данном участке Осташковского шоссе.

Реклама

Дорожные службы держат на контроле места возможных подтоплений в Подмосковье. В случае большого скопления воды специалисты сразу приступают к работам.

Реклама

Юго-восток Подмосковья традиционно нуждается в усиленном контроле за подтоплениями — об этом напомнил губернатор Андрей Воробьев. В первую очередь, по его словам, это касается Луховиц.