Подмосковье 04 сентября 2023, 15:45 Подсветку включили на мосту через канал имени Москвы на А-107 в Дмитровском округе ГК "Автодор"

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На мосту через канал имени Москвы на А-107 появилась архитектурно-художественная подсветка. Вместе с тем дорожные службы обновили асфальтовое покрытие, установили ограждение и привели в порядок опоры.

В региональном Минтрансе уточнили, что дорожники также установили судовую сигнализацию, которая повысит безопасность прохождения судов под мостом.

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Ремонт моста обеспечит долговечность сооружения, а автомобилисты смогут безопасно и комфортно проезжать по данному участку дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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