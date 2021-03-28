Подсветку в «Час Земли» погасили около 300 зданий в Подмосковье

Около 300 зданий в Московской области присоединились к масштабной экологической акции «Час Земли». Об этом сообщил комитет по туризму Московской области.

Архитектурно-художественную подсветку отключили музеи и усадьбы, гостиницы и фермы, рестораны и дома отдыха более чем в 50 городских округах.

В акции поучаствовали храм Рождества Христова и собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот», храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, мемориал Славы 1941–1945 годов в Королеве. Также присоединились Коломенский кремль, музей «Новый Иерусалим», аэропорт Жуковский, Владычный женский монастырь, историко-художественный музей в Серпухове и Химкинский драматический театр «Наш дом».

«Регион активно включился в акцию, это радует. Экологическая повестка для нас сейчас важна, многое получается, многое нам еще предстоит сделать. Важно, что есть желание поднимать эти темы, обсуждать в широком кругу и работать в сотрудничестве всех заинтересованных сторон — экологических активистов, жителей региона, чиновников, бизнеса», — заявила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Акция прошла 27 марта, с 20:30 до 21:30. Организатор «Часа Земли» — Всемирный фонд дикой природы (WWF). В России экологическая акция состоялась в 13-й раз.