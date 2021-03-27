Подсветку 432 зданий Подмосковья отключат в «Час Земли»

В этом году всемирная экологическая акция «Час Земли» пройдет 27 марта, в 20:30. Подмосковье примет в ней участие — подсветку отключат более чем на 400 объектах в 43 муниципалитетах, их общая установленная мощность составит 31 тысячу киловатт.

Список из 432 объектов составили в администрациях 43 муниципалитетов — они на час отключат архитектурно-художественную подсветку. Подсветку офисных зданий также готовятся отключить предприятия ТЭК. Свое участие подтвердили в том числе АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион».

«Жители Подмосковья могут присоединиться к акции, отключить лишние электроприборы в своем доме от сети на час. Министерство энергетики Московской области поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2020 году в «Часе Земли» участвовали 612 зданий в 59 подмосковных муниципалитетах. В их числе были исторические здания: Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина, Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском, сквер на улице Привокзальной в Шаховской, Введенский владычный женский монастырь и фасад старинного здания бывшей гордумы в Серпухове, Богоявленский собор в Богородском, МВК «Волоколамский кремль» и «Егорьевский историко-художественный музей».

В результате удалось сэкономить 20 842 киловатт-часов. В 2019 году в акции участвовали 565 объектов — тогда экономия составила 17 212 киловатт-часов. В этом году результат может увеличиться. При этом экономия электроэнергии носит символический характер. Главная цель акции — привлечь внимание людей к проблеме истощения природных ресурсов и напомнить о разумном потреблении электроэнергии, воды, газа и тепла.

В этом году «Час Земли» пройдет в России уже в 13-й раз. Темой 2021 года стала открытость экологической информации, акция пройдет под лозунгом #откройся. WWF России предложит россиянам поддержать обращения к правительству страны и российским объединениям бизнеса, чтобы обеспечить всеобщий открытый доступ к информации о состоянии окружающей среды. Это позволит исключить повторения экологических катастроф прошлого года.