Подмосковье 08 декабря 2022, 14:29 Подсветка появится еще на 50 пешеходных переходах Подмосковья к концу года

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В Подмосковье до конца года еще 50 пешеходных переходов решили оборудовать дополнительным освещением. Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В Министерстве транспорта Подмосковья рассказали, что когда на переходах появится новое освещение, они автоматически станут более безопасными, на них повысится уровень видимости, особенно в темное время суток.

Впервые такая подсветка на переходах появилась еще в 2019 году, а к текущему моменту уже удалось оборудовать таким образом более 1,2 тысячи переходов.

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«Оператор подмосковной системы контроля БДД „МВС Груп“ присоединился к нашему проекту по комплексному повышению безопасности пешеходов и до конца года оснастит 50 неосвещенных и слабоосвещенных переходов направленными светодиодными прожекторами. Дополнительное освещение уже установили на 21 переходе в пяти округах», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Например, подобная подсветка уже появилась на нескольких улицах в Мытищах, Щелкове, в Лосино-Петровском, Одинцове и других подмосковных округах. Подход к обеспечению безопасности на дорогах на фоне таких работ становится все более действенным и качественным. В противном случае при неаккуратности пешеходов они могут получить достаточно серьезные травмы, даже смертельные. Начиная с 2019 года на территории всей Московской области подсветка появилась примерно на трех тысячах пешеходных переходов.