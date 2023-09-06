Подмосковье 06 сентября 2023, 12:35 Подсветка появилась на 200 пешеходных переходах в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Дополнительную подсветку установили еще на 200 пешеходных переходах в Подмосковье с января. Это позволяет сделать зебры заметнее для водителей.

«Уже несколько лет в Подмосковье мы применяем подсветку разного уровня на пешеходных переходах. В этом году работу продолжили и обустроили еще 200 объектов в населенных пунктах. Подсветка улучшает видимость как перехода, так и подхода к нему, привлекая внимание водителей», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Дополнительное освещение появилось как в черте городов, так и в сельских населенных пунктах. Например, зебры стали заметнее у остановки «Лесные поляны» между деревнями Рыбушкино и Иваньево Одинцовского округа, в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа, у остановки «Сады луч» в поселке имени Воровского в Богородском округе и других местах.

Подсвечивать пешеходные переходы начали в 2019 году. Сейчас в Подмосковье уже около четырех тысяч таких объектов.

В Лобне продолжается строительство Северного обхода. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трассу достроят в 2024 году.