19 января 2023, 11:19
Подсветка появилась еще на 50 пешеходных переходах в Подмосковье
Более 1,6 тысячи пешеходных переходов оборудовали подсветкой разного уровня в Подмосковье в 2022 году. С начала января безопаснее стало еще на 50 зебрах.
«К нашему проекту по повышению безопасности пешеходов присоединился оператор подмосковной системы контроля „МВС Груп“ и оснастил еще 50 переходов светодиодными прожекторами», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Больше всего зебр с подсветкой обустроили в Одинцове, Пушкино, Щелкове, Лосино-Петровском и Богородском.
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«По статистике, чаще всего аварии с участием пешеходов происходят в темное время суток. Чтобы таких случаев стало меньше, мы присоединились к проекту по освещению», — отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 10 новых наземных железнодорожных переходов.
Дороги
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