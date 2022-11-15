Подмосковье 15 ноября 2022, 13:39 Подсветка появилась более чем на 1,2 тысячи пешеходных переходов Подмосковья

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Переходить дорогу в темное время суток стало безопаснее в 40 муниципалитетах Подмосковья, где подсветили больше 1,2 тысячи зебр. Работа, которая проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», продолжается.

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Больше всего подсвеченных переходов появилось в черте городов Одинцово, Павловский Посад, Ногинск, Коломна и Мытищи. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, такие зебры лучше заметны водителям, поэтому они безопаснее для пешеходов.

«Мы впервые применили подсветку на переходах в 2019 году в качестве эксперимента, и она показала свою эффективность. В этом году усилили работу в этом направлении и оснастили более 1,2 тысячи зебр по всему региону», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работа по обеспечению безопасности пешеходов продолжается в Подмосковье. В течение 2022 года было построено 60 километров тротуаров, обустроено 50 километров ограждений и установлено 140 искусственных неровностей.

В ноябре стало известно, что более 140 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт дорог в Подмосковье в 2023 году. По поручению губернатора Андрея Воробьева работы будут продолжены во многих городских округах, при этом некоторые транспортные артерии будут улучшены, а иные — построены с нуля.

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