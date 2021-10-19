Подстанцию скорой помощи в Реутове реконструируют к Новому году

Реконструкцию подстанции скорой помощи завершат к Новому году в Реутове. Она расположена на территории Центральной клинической больницы. Глава городского округа Станислав Каторов проверил ремонт и отметил, что второй этаж уже обновили.

Источник фото: Анжелика Тбилинская

По его словам, местная компания «Мебеталь» изготовит новую мебель для подстанции. Она сделает это бесплатно в рамках благотворительной акции.

«Большое им спасибо. Подстанция скорой помощи — важный для нашего округа объект, которому давно требовался ремонт», — сказал глава Реутова.

Второй этаж уже улучшили, а теперь начался финальный этап реконструкции.

Приступаем к ремонту первого этажа вместе с гаражом Станислав Каторов.

Он добавил, что администрация округа запросит в областном Минздраве еще две специальные машины для скорой помощи.

Источник фото: Анжелика Тбилинская

«Четыре автомобиля будут курсировать в южной части Реутова, а шесть останется на северной. Это оптимально будет закрывать потребности города», — отметил Каторов.

Весной автопарк подстанции пополнили пятью машинами.

«При поддержке губернатора и вместе с Минздравом региона мы обновили автопарк подстанции скорой помощи», — сказал глава округа.

Нагрузка из-за ковида

Каторов обратил особое внимание на рост числа пациентов с коронавирусом. Подстанция скорой помощи Реутова за сутки принимает около 130 вызовов.

Источник фото: Анжелика Тбилинская

Глава призвал жителей носить маски и вакцинироваться, если нет противопоказаний для прививки.

Реконструкцию подстанции завершат к середине декабря 2021 года.