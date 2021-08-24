Подстанцию скорой помощи в Мытищах отремонтируют в этом году

В Мытищах отремонтируют подстанцию скорой медицинской помощи. Об этом РИАМО рассказало со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Ремонт подстанции выполнят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«В условиях борьбы с пандемией коронавируса значительно увеличилась нагрузка на работников скорой медицинской помощи. Очень важно, чтобы медики могли работать в комфортных условиях. Ремонт мытищинской подстанции скорой помощи — необходимая работа. Планируется, что ее завершат до конца 2021 года», — уточнил депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Ремонт уже стартовал. На него из бюджета Подмосковья выделили свыше 10 миллионов рублей. В рамках работ там обновят кровлю, фасад, отмостки, крыльцо, заменят водосточные системы.

В этом году в Мытищах уже отремонтировали детское и взрослое инфекционные отделения городской клинической больницы.