Подмосковье 05 сентября 2023, 12:35 Подстанцию скорой помощи построят в поселке Михнево Территория застройки / Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Подстанцию скорой помощи построят в рабочем поселке Михнево в Ступине. Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подстанция будет рассчитана на пять бригад в смену. Поиск подрядчика завершится 18 сентября. Он подготовит необходимые документы, построит здание и поставит необходимое оборудование.

Реклама

Работы будут проводить по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».