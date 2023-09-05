05 сентября 2023, 12:35
Подстанцию скорой помощи построят в поселке Михнево
Подстанцию скорой помощи построят в рабочем поселке Михнево в Ступине. Завершить работы планируют в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подстанция будет рассчитана на пять бригад в смену. Поиск подрядчика завершится 18 сентября. Он подготовит необходимые документы, построит здание и поставит необходимое оборудование.
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Работы будут проводить по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Скорая помощь
Строительство
Ступино
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