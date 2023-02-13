13 февраля 2023, 13:39
Подстанцию скорой помощи построят в подмосковной деревне Сухарево в 2024 году
Решение о строительстве новой подстанции скорой медицинской помощи в деревне Сухарево (округ Мытищи) принято в Минстрое Подмосковья. В ближайшее время будет проведен электронный аукцион на определение подрядчика, который займется проектированием и возведением здания.
Подстанция включена в госпрограмму Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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«Здание будет рассчитано на пять бригад в смену. Сдать объект планируется уже в следующем году», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
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Подрядчика для выполнения работ определят на электронном аукционе. Компания займется и проектированием здания, и его строительством, что заметно сократит сроки реализации проекта.
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