Подмосковье 13 февраля 2023, 13:39 Подстанцию скорой помощи построят в подмосковной деревне Сухарево в 2024 году

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Решение о строительстве новой подстанции скорой медицинской помощи в деревне Сухарево (округ Мытищи) принято в Минстрое Подмосковья. В ближайшее время будет проведен электронный аукцион на определение подрядчика, который займется проектированием и возведением здания.

Подстанция включена в госпрограмму Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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«Здание будет рассчитано на пять бригад в смену. Сдать объект планируется уже в следующем году», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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Подрядчика для выполнения работ определят на электронном аукционе. Компания займется и проектированием здания, и его строительством, что заметно сократит сроки реализации проекта.